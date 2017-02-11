9 пострадавших в ДТП на дороге Дилижан-Иджеван доставлены в больницу

В спасательскую службу 11 февраля поступило сообщение, что на 7 км отрезка Дилижан-Иджеван дороги М-4 произошло ДТП, есть пострадавшие, нужна помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью МЧС РА, на место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что столкнулись автомобили марок “Газель” и ВАЗ-2107.

До приезда спасателей водитель машины “Газель”, пассажиры Г.В. (1997 г/р), Т.Т. (1998 г/р), Р.В. (1983 г/р), Д.М., Г.Г., .С.Г. (1998 г/р), а также водитель ВАЗ-2107 и пассажир С.А. (1953 г/р) доставлены в МЦ Дилижана. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.