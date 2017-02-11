В Армении есть труднопроходимые дороги
МЧС РА сообщает, что по состоянию на 10:00 часов 11 февраля в республике есть труднопроходимые дороги.
Как передает Арменпресс, труднопроходимы дорога Сотк-Карвачар и повороты Тигранашена.
На перевале Варденяц дороги М-10 и дорогах областей Сюник и Арарат местами гололед.
В районах Аштарака и Арагаца Арагацотнской области и в Армавирской области туман.
В районах Аштарака и Арагаца Арагацотнской области, в Армавирской, Сюникской, Араратской, Тавушской, Котайкской /кроме города Раздан/ идет снег.
Согласно информации департамента инфраструктур и территориального развития ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомашин – при условии применения цепей.
Труднопроходим также отрезок Горис-Бердзор дороги М-12.
На всец территории республики идет снег.