В Армении есть труднопроходимые дороги

МЧС РА сообщает, что по состоянию на 10:00 часов 11 февраля в республике есть труднопроходимые дороги.

Как передает Арменпресс, труднопроходимы дорога Сотк-Карвачар и повороты Тигранашена.

На перевале Варденяц дороги М-10 и дорогах областей Сюник и Арарат местами гололед.

В районах Аштарака и Арагаца Арагацотнской области и в Армавирской области туман.

В районах Аштарака и Арагаца Арагацотнской области, в Армавирской, Сюникской, Араратской, Тавушской, Котайкской /кроме города Раздан/ идет снег.

Согласно информации департамента инфраструктур и территориального развития ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомашин – при условии применения цепей.

Труднопроходим также отрезок Горис-Бердзор дороги М-12.

На всец территории республики идет снег.