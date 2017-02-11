Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

В Армении есть труднопроходимые дороги


МЧС РА сообщает, что по  состоянию на 10:00 часов 11 февраля в республике есть труднопроходимые дороги.

Как передает Арменпресс, труднопроходимы дорога  Сотк-Карвачар и повороты  Тигранашена.

На  перевале Варденяц дороги М-10 и дорогах  областей Сюник и Арарат местами гололед.

В районах Аштарака и Арагаца Арагацотнской области и в Армавирской области туман.

В районах Аштарака и Арагаца Арагацотнской области, в Армавирской, Сюникской, Араратской,  Тавушской, Котайкской /кроме  города Раздан/  идет снег.

Согласно  информации департамента инфраструктур и территориального развития   ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта  для  всех типов  автомашин  – при условии применения цепей.

Труднопроходим также отрезок Горис-Бердзор дороги М-12.

На всец  территории республики идет снег.

 



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