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На линии соприкосновения с Арцахом активно действовали азербайджанские снайперы – МО НКР


В ночь на 11 февраля  на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  продолжал нарушать режим перемирия, применяя 60- и 82-миллиметровые минометы и стрелковые орудия разного калибра. В указанное  время противник  нарушил режим прекращения огня  около 75  раз, в сторону армянских позиций произведено более 620 выстрелов.

В южном направлении  линии соприкосновения Азербайджан применил  60- и 82-миллиметровые минометы, выпустив 17 снарядов. Наиболее активно в  указанный  промежуток  времени действовали азербайджанские  снайперы – произведя  83 выстрела в разных направлениях линии соприкосновения.     

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, передовые  силы  Армии обороны  НКР в  основном воздерживались от ответных действий и продолжали увереннно нести боевую вахту.



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