На линии соприкосновения с Арцахом активно действовали азербайджанские снайперы – МО НКР

В ночь на 11 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник продолжал нарушать режим перемирия, применяя 60- и 82-миллиметровые минометы и стрелковые орудия разного калибра. В указанное время противник нарушил режим прекращения огня около 75 раз, в сторону армянских позиций произведено более 620 выстрелов.

В южном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил 60- и 82-миллиметровые минометы, выпустив 17 снарядов. Наиболее активно в указанный промежуток времени действовали азербайджанские снайперы – произведя 83 выстрела в разных направлениях линии соприкосновения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, передовые силы Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжали увереннно нести боевую вахту.