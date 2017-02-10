Соединенным Штатам не следует вмешиваться в европейскую политику, точно так же, как ЕС не вмешивается в американские дела.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявила журналистам в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала шеф европейской дипломатии, слова которой приводит агентство France-Presse (AFP).