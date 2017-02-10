Могерини призвала США "не вмешиваться в европейскую политику"
Соединенным Штатам не следует вмешиваться в европейскую политику, точно так же, как ЕС не вмешивается в американские дела.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявила журналистам в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала шеф европейской дипломатии, слова которой приводит агентство France-Presse (AFP).
09:07, 10.02.2017
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