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Могерини призвала США "не вмешиваться в европейскую политику"


Соединенным Штатам не следует вмешиваться в европейскую политику, точно так же, как ЕС не вмешивается в американские дела.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявила журналистам в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала шеф европейской дипломатии, слова которой приводит агентство France-Presse (AFP).



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