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Александр Лапшин прошел медобследование


Консул Израиля в Азербайджане посетил находящегося в следственном изоляторе блоггера Александра Лапшина. Как передает Арменпресс со ссылкой на АПА, об этом сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

Отмечается, что А.Лапшин сегодня прошел медобследование.

«Он содержится в соответствующей обстановке», - сказали в посольстве.



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