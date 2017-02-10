Александр Лапшин прошел медобследование

Консул Израиля в Азербайджане посетил находящегося в следственном изоляторе блоггера Александра Лапшина. Как передает Арменпресс со ссылкой на АПА, об этом сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

Отмечается, что А.Лапшин сегодня прошел медобследование.

«Он содержится в соответствующей обстановке», - сказали в посольстве.