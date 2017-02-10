На Филиппинах зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу на юге Филиппин. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился примерно в двух километрах к юго-востоку от города Талисай на острове Минданао. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Об угрозе цунами не сообщалось. Данных о пострадавших не поступало.