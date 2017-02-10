Действующие в сфере программного обеспечения 30 армянских компаний вошли в список 1000 крупнейших налогоплательщиков страны

Действующие в сфере программного обеспечения 30 армянских компаний вошли в список 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Комитета государственных доходов Армении, эти компании вместе заплатили в 2016 году в государственный бюджет около 11 млрд драмов. Только две из этих 30 компаний оказались в списке 100 крупнейших налогоплательщиков. Эти компании "АЙЮНЕТВОРКС" и "Синопсис Армения".

Компания "АЙЮНЕТВОРКС" является лидером среди налогоплательщиков из индустрии программного обеспечения, и занимает 61-е среди 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении. Компания за прошлый год выплатила налоги в размере 2 млрд 31.691 млн драмов. В 2015 году эта компания занимала 62-е с 1 млрд 916 млн 266.85 млн драмами.

«Синопсис Армения» выплатила за 2016 год налоги в размере 1 млрд 865.57 млн ​​драмов. Она занимает 65-е среди 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении. Компания за прошлый год выплатила налоги в размере 1 млрд 865.57 млн ​​драмов. Она улучшила свои позиции в списке на 7 пунктов. В 2015 году компания заняла 72-е место с 1 млрд 635 млн 256,6 драмами.