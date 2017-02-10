Лавров считает, что ситуация для урегулирования кризиса в Сирии сейчас благоприятная

Предсказывать прорыв по Сирии пока рано, но ситуация сейчас гораздо более благоприятна для практического урегулирования кризиса. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы находимся в ситуации, которая… ну, не буду предсказывать прорыв, но которая гораздо более благоприятна для того, чтобы все-таки начать заниматься практическим урегулированием кризиса", — заявил Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Министр напомнил, что "мы были близки к началу такой работы где-то в сентябре прошлого года".

"Но американцы уже согласованную с нами договоренность не смогли выполнить, лишний раз подтвердив недоговороспособность администрации (Барака) Обамы по множеству вопросов, по которым с ними договаривались, а потом они ничего сделать не могли. Мы поняли, что нужно какие-то предпринимать действия (называйте это шоковой терапией, если хотите), и использовали возможность российско-турецких отношений. Зная, что Турция влияла и продолжает влиять на очень значительную часть полевых командиров, договорились по линии наших министерств обороны о прекращении огня", — добавил Лавров.