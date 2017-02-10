На выборах в ОМС будут опробованы технические оборудования, которые должны быть использованы в ходе парламентских выборов

12 февраля 2017 года в 10 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Котайкской, Ширакской и Сюникской областей Армении пройдут выборы в органы местного самоуправление.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК Армении, по инициативе ЦИК в двух из отмеченных общин – селе Семеновка Гегаркуникской области и селе Варданашен Армавирской области, будут опробованы технические оборудования для электронной регистрация, которые должны быть использованы в ходе парламентских выборов 2 апреля 2017 года.