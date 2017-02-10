На межбанковском рынке Армении были реализованы сделки по купле-продаже в 22,2 млн долларов

Коммерческие банки Армении в период 6-10 февраля скупили на внутрибанковском рынке валюты 95 млн 804 тыс 443 долларов по курсу 1 доллар/485.72 драмов и продали в 102 млн 987 тысяч 657 долларов по курсу 1 доллар/486,85 драмов.

Как сообщили Арменпресс в отделе информации и связей с общественностью Центрального банка Армении, на межбанковском рынке были реализованы сделки по купле-продаже в 22 млн 260 тыс 468 долларов по курсу 1 доллар/486,59 драмов.

На внутрибанковском рынке валюты банками было куплено 17 млн 930 тысяч 65 евро по среднему курсу 1 евро/517,13 драмов и продано 8 млн 873 тысяч 926 евро по среднему курсу 1 евро/522,47 драмов.

На внутрибанковском рынке валюты банками было куплено 713 млн 670 тысяч 315 рублей по среднему курсу 1 рубль/8,19 драмов и продано 294 млн 51 тысяч 873 рублей РФ по курсу 1 рубль/8,29 драмов.

В период с 30 января по 5 февраля объем средств, распределенных банками в драмах, составил 34.4 млрд драмов, а в долларах – 49.5 млн долларов США.