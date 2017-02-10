Аркадий Тер-Тадевосян отверг приглашение посетить Минск

Председатель Центрального совета «ДОСААФ Армении», генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос) отверг приглашение посетить Минск.

Как сообщает Арменпресс, глава «ДОСААФ Беларуси» пригласил Коммандоса принять участие в мероприятиях, посвященных 90-летию образования структуры. Тер-Тадевосян опубликовал в Фейсбуке свой ответ.

«Благодарю Вас за приглашение, но исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Беларуси», - ответил Тер-Тадевосян.