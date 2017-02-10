В Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что 10-го февраля по положению на 19:00 часов в республике есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар (M-11).

На Варденяцском перевале (M-10), поворотах Тигранашена (M-2) и автодороге Иджеван-Саригюх наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.

Автодороги в Нагорно-Карабахской Республике: труднопроходимы автодороги Горис-Бердзор (М-11) и Карвачар-Сотк.