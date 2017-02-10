Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Доллар и рубль подорожали


По данным, опубликованным ЦБ Армении на 10-е февраля, курс доллара вырос на  0.30  драма и составил 486,79 драма. Евро подешевел на 2,64 драма, и курс его составил 518,04 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 8.30 драма, подорожав на 0,05 драмов по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт подешевел на 2,95 драма, составив курс в 608,44 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 19 тысяч 356,74 драма, серебра - 277,25 драма, платины – 15 тысяч 948,02 драма.



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