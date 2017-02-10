Правительство выделит 5 млрд драмов на решение срочных проблем в областях

На встрече с губернаторами Армении в правительстве Армении премьер-министр Карен Карапетян сообщил о своем решении выделить 5 млрд драмов из резервного фонда для решения срочных проблем в областях.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер отметил, что эти суммы должны управляться очень строго, открыто и транспарентно, добавив, что дополнительные средства будут выделены на основе эффективности, скорости и прозрачности выполненных работ.

«Упомянутых 5 млрд драмов в государственном бюджете не было. Это результат программы оптимизации, которую мы провели в последнее время», - сказал премьер, дав ряд поручений руководителям ответственных органов.