Найденные в Венгрии артефакты периода Урарту оцениваются в 690 тысяч долларов

Полиция Венгрии сообщила, что исследования обнаруженных в 2016 году в грузовике персидских, шумерских и ассирийских артефактов завершены. В результате исследований выяснилось, что найденные артефакты принадлежат IX веку до н.э. и могут оцениваться в 690 тысяч долларов. Как передает Арменпресс, об этом пишет Washington Post.

Бронзовые артефакты, в том числе шлем, маленькие колокольчики и сбруя, предположительно, были извлечены из могилы высокопоставленного военного офицера из Урартского государства (Ванское царство), располагавшегося на территории Армянского нагорья.

115 объектов, в том числе 14 римских золотых монет и некоторые высококачественные фальшивки, были найдены 29 сентября 2016 года во время обыска грузовика, направляющегося в Литву. Не один из обнаруженных объектов не принадлежал какому-либо музею или частной коллекции.

Полиция сообщила, что водителем фургона был 50-летний мужчина турецкого гражданства, которому в Стамбуле заплатили 300 евро, чтобы перевез груз в Польшу. Полиция требует наказания для водителя грузовика.

Найденная коллекция в настоящее время хранится в Музее изобразительных искусств в Будапеште.