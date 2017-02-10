Прокуратура Беларуси противоречит заявлению Лукашенко

В центре международных СМИ находится тот факт, что блогер Александр Лапшин, экстрадированный ранее из Беларуси в Азербайджан, по линии Интерпола не разыскивался.

Как сообщает Арменпресс, в статье «Лукашенко соврал: блогер Лапшин не разыскивался по линии Интерпола» на сайте EurAsiadaily отмечается, что «слова белорусского президента были обыкновенной дезинформацией».

Отметим, 4 февраля на пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, в частности, что блогера задержали по решению Интерпола. По его словам, оснований не передавать блогера Азербайджану нет. «Его задержали согласно решению Интерпола. И согласно всем законам и порядку мы должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем его вообще выпустить, но это будет неправильно», — сказал тогда Лукашенко.

«Таким образом, судя по сообщению, поступившему из генерального секретариата Интерпола, слова белорусского президента были обыкновенной дезинформацией. И три дня спустя после пресс-конференции Лукашенко, 7 февраля блогер был доставлен в Баку», - говорится на сайте EurAsiadaily.