Латвия считает важным мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права. Как сообщает Арменпресс, об этом азербайджанскому агентству АПА сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

Отметим, министр иностранных дел Латвии 11-14 февраля будет находится с визитом в Азербайджане.