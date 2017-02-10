Латвия считает важным мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права
Латвия считает важным мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права. Как сообщает Арменпресс, об этом азербайджанскому агентству АПА сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.
Отметим, министр иностранных дел Латвии 11-14 февраля будет находится с визитом в Азербайджане.
09:07, 10.02.2017
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