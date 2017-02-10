Снайперы ЮВО в Армении учатся «дуэлям» в горах

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армения, в рамках полевого выхода началась подготовка стрелкового (снайперского) подразделения по методике «дуэль». Занятия с военнослужащими проводятся на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря в сложных климатических условиях под руководством опытных инструкторов на полигоне «Камхуд».

В преддверии проведения специальных занятий с военнослужащими были проведены теоретические занятия в знании требований безопасности и выбору экипировки для ведения всех видов общевойскового боя в различных климатических условиях и особенностях местности. На практических занятиях они отработали действия по правильному индивидуальному прицеливанию и поиску наиболее важных целей на дальностях от 100 до 2000 метров, с использованием прицелов снайперской винтовки Драгунова (СВД). Также военные снайперы научились маскироваться в различных рельефах местности и ориентироваться в незнакомой местности по карте с применением дальномеров, метеостанций и приборов навигации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,в ходе занятий снайпера, поделенные на две группы, отрабатывают действия в «дуэлях», в условиях, приближенных к боевым. Одни имитируют диверсионную группу условного противника, обозначенные на местности замаскированными воздушными шарами, другие отрабатывают вводные в роли снайперской группы.

Особенностью обучения снайперов методике «дуэль», является одновременное обучение всего подразделения в выборе позиций для ведения огневого поражения, маскировке в условиях высокогорного ландшафта и ведению точного прицельного огня по наиболее важным обнаруженным целям со сменой позиций и скрытным выдвижением на огневые участки.

Подготовка снайперов по методике «дуэль» завершится выполнением слаженных действий и стрельбой огневыми группами по различным целям условного противника на дальностях от 300 до 1500 метров.

К занятиям привлечено более 100 снайперов российского соединения в Закавказье.