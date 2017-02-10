Израильские дипломаты встретились с Лапшиным

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный ранее из Беларуси в Азербайджан, встретился с сотрудниками посольства Израиля, гражданином которого он является. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов.

Встреча состоялась в соответствии с нормами международного права на основании обращения посольства Израиля в МИД Азербайджана.