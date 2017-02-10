Военно-спортивный лицей им. Монте Мелконяна МО Армении с сентября текущего года будет действовать в Дилижане

Военно-спортивный лицей им. Монте Мелконяна министерства обороны Армении с сентября текущего года будет действовать в городе Дилижане.

Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с руководителями приграничных общин Тавушской области сказал министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, в школе будут созданы лучшие условия для тех, кто выберет военное образование.