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Военно-спортивный лицей им. Монте Мелконяна МО Армении с сентября текущего года будет действовать в Дилижане


Военно-спортивный лицей им. Монте Мелконяна министерства обороны Армении с сентября текущего года будет действовать в городе Дилижане.

Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с руководителями приграничных общин Тавушской области сказал министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, в школе будут созданы лучшие условия для тех, кто выберет военное образование.



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