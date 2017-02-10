Швейцария готова способствовать стабилизации армяно-турецких отношений в случае готовности сторон

Швейцария готова способствовать стабилизации армяно-турецких отношений, если стороны выразят свою готовность к этому. Как сообщает Арменпресс, об этом 10 февраля на пресс-конференции сказал посол Швейцарии в Армении Лукас Грассер.

«Проблема армяно-турецких отношений в том, что практически отсутствуют. С точки зрения Швейцарии это не естественная ситуация для двух стран, которые имеют длительную совместную историю и общую границу.

Нельзя забывать, что в плане экономического развития самые естественные торговые отношения бывают именно с соседями. Швейцария в течение своей истории выучила этот урок, наши отношения с соседями не всегда были гладкими, были споры и даже войны, но сегодня мы достигли открытых границ и в товарообороте, и в личных контактах. Это естественная ситуация, которую мы хотели бы видеть в армяно-турецких отношениях. Мы более чем готовы содействовать этому, если они будут готовы», - сказал посол.