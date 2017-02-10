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В правительстве Армении обсуждены программы, представленные из Сюникской и Лорийской областей


Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве 10 февраля состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены пакеты инвестиционных программ, представленные из Сюникской и Лорийской областей Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, полученные из Сюникской области программы относятся к формированию базы по предоставлению сельскохозяйственной техники, основанию холодильных хозяйств, переработке органичной сельхозпродукции и др.

Из Лорийской области представлены программы, касающиеся создания производства хлеба, формирования фермерских хозяйств, производства бумажных пакетов, переработки сельхозпродукции.

Премьер-министр отметил, что заинтересованные ведомства должны активно сотрудничать с заводами областей, чтобы на обсуждение в правительство были представлены программы, предварительно оцененные и экономически рассчитанные всеми заинтересованными структурами.

«Будут одобрены хорошие идеи и логичные проекты, в результате которых будут созданы рабочие места», - подчеркнул Карапетян.



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