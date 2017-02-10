Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

ЕС выделит Киеву 600 миллионов евро


Европейский союз собирается выделить Украине транш финансовой помощи в размере 600 миллионов евро в ближайшие недели. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает РИА Новости.

«Поскольку украинское правительство вносит в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса, это, на мой взгляд, достаточное условие для выделения 600 миллионов. Это будет сделано в ближайшие недели», — сказал Юнкер после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 

 



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