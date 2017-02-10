Непогода в США: Нью-Йорк и Филадельфия до и после снегопада

Сильный снегопад обрушился на северо-восток США в ночь на 9 февраля. Стихия затронула штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Мэн и Массачусетс и привела к отмене свыше 3 тысяч авиарейсов. С перебоями работал и другой общественный транспорт.

Власти также приняли решение отменить занятия в школах. В городе Нью-Йорк всего за несколько часов температура упала с плюс 12 градусов до минус 1 градуса. Из-за суровых погодных условий была закрыта штаб-квартира ООН и другие учреждения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что толщина снежного покрова составит около 20 см, а в Бостоне и в восточных районах штата Мэн - до 45 сантиметров.





