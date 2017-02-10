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Кэти Перри и внук Боба Марли выпустили сингл с клипом про хомяка


Американская певица Кэти Перри выпустила новый сингл Chained to the Rhythm, записанный при участии Скипа Марли, внука ямайского рэгги-музыканта Боба Марли. Исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню, главным героем которого стал хомяк, поедающий лапшу из миниатюрной тарелки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Кэти Перри — американская певица и актриса. Ее дискография насчитывает четыре студийных альбома. Последний из них, Prism, вышел в 2013-м. Chained to the Rhythm вместе с предыдущим синглом исполнительницы Rise войдет в пятую пластинку, релиз которой намечен на 2017 год.

 



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