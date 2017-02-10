Сборная Армении Д-16 примет участие в турнире "Кубок Развития УЕФА"
С 13-го по 19-е февраля на Мальте состоится турнир "Кубок Развития УЕФА" с участием сборных команд Армении, Андорры, Гибралтара и Мальты до 16-и лет. Как сообщает Арменпресс, сборная Армении 15-го сыграет с Мальтой, 17-го с Гибралтаром и 19-го с Андоррой.
В рамках подготовки к турниру сборная Армении Д-16 с 11-го по 13-е февраля проведет тренировочный сбор в техническом центре ФФА/Академии футбола. Главный тренер сборной Манук Саргсян пригласил в команду следующих футболистов:
Вратари
Нарек Погосян, "Бананц";
Арутюн Мелконян, "Пюник";
Защитники
Артак Асатрян, "Пюник";
Арман Казарян, "Бананц";
Генрик Амбарцумян, "Бананц";
Петрос Манукян, "Бананц";
Карен Мурадян, "Пюник";
Роман Мурадян, "Академия";
Эрик Пилоян, "Бананц";
Полузащитники
Нарек Агасарян, "Бананц"
Патвакан Аветисян, "Академия"
Нарек Григорян, "Бананц";
Арсен Гюламбарян, "Пюник";
Григор Оганесян, "Бананц";
Гарик Карапетян, "Бананц";
Сергей Мкртчян, "Бананц";
Нападающие
Арам Колозян, "Академия";
Эмиль Петросян, "Академия";
Греник Петросян, "Пюник";
Жирайр Шагоян, "Пюник".