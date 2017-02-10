С 13-го по 19-е февраля на Мальте состоится турнир "Кубок Развития УЕФА" с участием сборных команд Армении, Андорры, Гибралтара и Мальты до 16-и лет. Как сообщает Арменпресс, сборная Армении 15-го сыграет с Мальтой, 17-го с Гибралтаром и 19-го с Андоррой.

В рамках подготовки к турниру сборная Армении Д-16 с 11-го по 13-е февраля проведет тренировочный сбор в техническом центре ФФА/Академии футбола. Главный тренер сборной Манук Саргсян пригласил в команду следующих футболистов:

Вратари

Нарек Погосян, "Бананц";

Арутюн Мелконян, "Пюник";

Защитники

Артак Асатрян, "Пюник";

Арман Казарян, "Бананц";

Генрик Амбарцумян, "Бананц";

Петрос Манукян, "Бананц";

Карен Мурадян, "Пюник";

Роман Мурадян, "Академия";

Эрик Пилоян, "Бананц";

Полузащитники

Нарек Агасарян, "Бананц"

Патвакан Аветисян, "Академия"

Нарек Григорян, "Бананц";

Арсен Гюламбарян, "Пюник";

Григор Оганесян, "Бананц";

Гарик Карапетян, "Бананц";

Сергей Мкртчян, "Бананц";

Нападающие

Арам Колозян, "Академия";

Эмиль Петросян, "Академия";

Греник Петросян, "Пюник";

Жирайр Шагоян, "Пюник".