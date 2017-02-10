Продажи бренда Иванки Трамп упали на четверть

Онлайн-продажи бренда дочери американского президента Дональда Трампа Иванки в январе упали на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Rambler News Service.

Больше всего товаров марки Ivanka Trump продается на онлайн-площадке Amazon.com, далее идут Bloomingdales.com, Macys.com и Zappos.com

Под брендом Ivanka Trump выпускается женская одежда, обувь и сумки. В начале февраля 2017 года сеть американских универмагов Nordstrom решилапрекратить продажу товаров, выпускаемых под этой маркой. В качестве причины был назван низкий спрос,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В ответ Трамп раскритиковал компанию. «Nordstrom так нечестно обошелся с моей дочерью Иванкой. Она великая личность — всегда побуждает меня поступать правильно! Ужасно!» — объявил он.