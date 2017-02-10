Правительство Сирии выступило против создания зон безопасности

Правительство Сирии выступает против создания так называемых зон безопасности на территории страны. Об этом президент САР Башар Асад заявил в опубликованном интервью новостному порталу Yahoo News.

"Это абсолютно нереалистичная идея", - сказал сирийский лидер, отвечая на вопрос о зонах безопасности.

По его словам, настоящую войну с терроризмом в Сирии невозможно вести без сотрудничества с Дамаском.

"Нельзя нанести поражение террористам в стране без взаимодействия с ее властями и народом", - сказал он. Асад посоветовал новой американской администрации подойти серьезно к этому вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "точно создаст зоны безопасности" в Сирии для беженцев и поручил Пентагону и госдепартаменту подготовить соответствующие планы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вместе с тем, по мнению СМИ, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии, а это чревато разногласиями с Россией.

План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения, говорится в сообщении журнал Newsweek.





