Американская Корпорация по сетевым энергетическим услугам заинтересована в реализации инвестиционных программ в Ереване

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с председателем совета Корпорации по сетевым энергетическим услугам (NES), являющейся частью ливанского холдинга Цедрус Энтерпрайзис, главным исполнительным директором Гейтом Мади. Компания, осуществляющая деятельность на международном рынке, является мировым лидером по части процессов энергосбережения.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, представляя направления и программы сотрудничества с различными международными организациями, мэр Тарон Маргарян отметил, что мэрия Еревана реализовывает успешные программы по повышению энергетической эффективности.

«В рамках программы «Городское зеленое освещение», которую мэрия Еревана осуществляет совместно с армянским офисом Программ развития ООН, в Ереване проводятся работы по модернизации систем освещения и установке светодиодных ламп. Хочу также отметить, что в крупных программах по строительству дорог, осуществляемых за последние годы, также поставлено четкое требование относительно обеспечения освещения участков энергосберегающими лампами», - подчеркнул мэр столицы, добавив, что в настоящее время в столице предпринимаются серьёзные шаги по привлечению инвестиций и улучшению бизнес среды.

Выразив благодарность за теплый прием, председатель совета корпорации NES, главный исполнительный директор Гейт Мади высоко оценил подходы мэра в вопросе управления городским хозяйством и заверил, что их компания также готова принять участие в реализации инвестиционных программ Еревана.

«Как специалист данной сферы, хочу заверить Вас, господин мэр, что Ереван, действительно, имеет большой потенциал развития, и наша компания заинтересована в реализации программ в столице. Мы готовы представить конкретные предложения возможного сотрудничества, которые, надеемся, заинтересуют Вас», - отметил Гейт Мади.

Поблагодарив за готовность сотрудничать, мэр Еревана Тарон Маргарян предложил создать рабочую группу, которая обсудит и составит пакет предложений относительно возможного сотрудничества.