Глава Еврокомиссии пообещал Украине безвизовый режим до лета

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что безвизовый режим будет предоставлен Украине до лета.

"Мы обсудили вопрос визовой либерализации - это произойдет до лета", - сказал Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе в пятницу,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Либерализация визового режима с ЕС - одна из главных целей внешней политики Киева. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно выступал с заявлениями, что гражданам страны будет предоставлен безвизовый режим в ближайшее время, но в Евросоюзе до сих пор не приняли это решение.