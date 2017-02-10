Делегация ПАСЕ планирует приехать на Межпарламентскую ассамблею СНГ

Делегация ПАСЕ в составе 29 человек, с участием главы ассамблеи Педро Аграмунта планирует приехать на заседание Межпарламентской ассамблеи государств СНГ в Санкт-Петербург. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Межпарламентская ассамблея государств СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 марта.

"ПАСЕ в рамках постоянной комиссии сформировали временный комитет для участия в мероприятиях межпарламентской ассамблеи СНГ. В него записались 28 человек, и это без учета главы ассамблеи Педро Аграмунта. С ним будет 29 человек", — сказал российский парламентарий.

Он подчеркнул, что в составе временного комитета — лидеры всех пяти политических групп ассамблеи.

Инициатива такого участия в мероприятиях МПА СНГ исходит от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, сказал Косачев.