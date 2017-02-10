Армения и Иран связаны многочисленными нитями: послание Налбандян Зарифу

Министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Мохаммад Джавад Зариф обменялись посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в своем послании министр Налбандян отмечает, что Армения и Иран связаны многочисленными нитями, и это прежде всего отношения, имеющие тысячелетнюю историю, глубокое уважение между двумя народами, бережное отношение к культуре друг друга и сформированное на этой богатой основе дружественное взаимодействие. Министр иностранных дел Армении подчеркивает, что есть все основания для твердой убежденности в том, что благодаря совместным усилиям, взаимодействие между нашими дружественными странами еще больше укрепится и углубится во благо народов двух государств. Эдвард Налбандян, поздравляя Мохаммада Джавада Зарифа в связи с этим важным событием и желая удачи и новых достижений, высоко оценивает его личный вклад в деле развития отношений двух стран.

Министр Зариф в своем послании с удовлетворением отмечает, что в течение этих лет, благодаря воле и управлению руководителей двух стран, отношения между нашими государствами развивались во всех представляющих взаимный интерес сферах. Министр иностранных дел Ирана добавляет, что вне всяких сомнений визит президента ИРИ Хасана Роухани в Армению в преддверии 25-ой годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами является очередным шагом в направлении укрепления и продвижения отношений. Поздравляя главу МИД, правительство и народ Армении в связи с 25-летием установления дипломатических отношений, министр иностранных дел Ирана желает своему армянскому коллеге крепкого здоровья и удачи, а народу Армении - благополучия и счастья.