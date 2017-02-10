Альтернативы мирному урегулированию Карабахского конфликта нет: Посол Иван Волынкин

Альтернативы мирному урегулированию Карабахского конфликта нет. По сообщению «Арменпресс», об этом в интервью информационному агентству ТАСС сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Иван Волынкин.

“В целом, Россия выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись на Южный Кавказ. Мы не видим альтернативы мирному урегулированию”, - заявил он.

Волынкин напомнил, что после четырехдневной войны на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, которую удалось остановить благодаря своевременному посредническому вмешательству России, странами-сопредседателями был предпринят ряд шагов по нормализации ситуации, о чем свидетельствуют проведенные в Вене и Санкт- Петербурге саммиты.



“К сожалению, до настоящего момента достигнутые при международном посредничестве договоренности, в том числе о создании механизмов расследований вооруженных инцидентов и расширении миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта, так пока и не реализованы. Более того, 29 декабря прошлого года боестолкновения произошли уже на границе Армении и Азербайджана. Тогда погибли армянские военнослужащие, один из нападавших азербайджанских солдат был убит на территории Армении. Мы с нашими партнерами продолжим предпринимать шаги для сближения позиций обеих сторон”, - заявил дипломат.

Говоря об армяно-российском военно-техническом сотрудничестве, посол Волынкин отметил, что оно носит комплексный характер и развивается в контексте федеральных отношений двух стран.

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года по всей протяженности арцахско-азербайджанской линии соприкосновения начались ожесточенные вооруженные столкновения между ВС Азербайджана и Армией обороны Республики Арцах. Наиболее ожесточенные бои шли в северном и северо-востоном направлениях передовой линии фронта. 29 декабря 2016 года на армяно-азербайджанской границе была предпринята попытка диверсионного проникновения со стороны азербайджанских ВС, однако противник был отброшен и отступил, оставив на территории РА тело убитого военнослужащего.