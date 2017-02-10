Правительство Китая намерено увеличить популярность электромобилей среди населения. Для этого до конца 2018 года будет оборудовано около 800 тыс. мест, позволяющих провести зарядку электрокаров. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила газета "Чжунго циньняньбао".

По итогам 2016 года Китай занял первое место в мире по продажам электромобилей и гибридов: за 12 месяцев в стране было реализовано 507 тыс. таких транспортных средств, в то время как в 2015 году - 370 тыс. единиц. Поднебесная второй год подряд продолжает удерживать лидерство в данном сегменте автотранспорта. К настоящему моменту в мире продано более 1 млн "зеленых" китайских автомобилей. В трех крупнейших мегаполисах страны - Пекине, Шанхае и Шэньчжэне - была создана крупномасштабная сеть для подзарядки электромобилей.

Эксперты отмечают, что высокой популярностью электрокары стали пользоваться в Китае благодаря сравнительно низким расходам на "заправку", а также быстрой процедуре получения номерного знака.

Существующая в Пекине система ограничения выдачи номерных знаков для новых автомобилей была учреждена в связи с необходимостью сокращения личного транспорта на столичных магистралях. Автотранспорт считается одним из основных источников загрязнения воздуха в китайской столице.







