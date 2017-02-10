Беларусь вступила в противоречие с союзническими отношениями с Арменией и Россией

Действия Беларуси по экстрадиции блогера Александра Лапшина Азербайджану противоречат союзническим отношениям с Арменией и Россией в рамках ОДКБ. Подобное мнение, по сообщению «Арменпресс», в ходе брифинга в Национальном собрании РА выразил руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

“Экстрадиция Александра Лапшина Баку со стороны президента Беларуси стала весьма малодушным шагом в качестве компенсации со стороны президента Беларуси в обмен на полученный от Алиева высший орден Азербайджана. Однако подобный шаг противоречит союзническим отношениям с Арменией и Россией в рамках ОДКБ”, - отметил Багдасарян.

По его словам, задержанием Лапшина президент Беларуси попытался поймать сразу двух зайцев. “Вначале он попытался таким способом урегулировать возникшие в энергетической сфере проблемы с Россией. После того, как эти попытки не увенчались успехом, он компенсировал экстрадицией недавно полученный от президента Азербайджана орден ”, - уточнил Багдасарян.

Верховный суд Беларуси 7 февраля отклонил жалобу гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина в связи с решением Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции блогера Азербайджану.

В тот же день Лапшин специальным рейсом был доставлен из Минска в Баку в сопровождении сотрудников государственной службы безопасности.

В Азербайджане гражданину РФ и Израиля грозит уголовное преследование по статьям 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса страны. По обеим статьям Лапшину грозит лишение свободы сроком до 5 лет.