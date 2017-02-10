Французские власти задержали четырех человек, планировавших теракт в Париже

Французские власти задержали четверых человек в ходе антитеррористической операции во французском департаменте Эро на юге страны, сообщает телеканал M6.

По данным телеканала, антитеррористическая служба Франции провела в пятницу утром в городе Монпелье операцию, среди задержанных есть 16-летняя девушка. Ячейка планировала совершить теракт в Париже в месте скопления туристов при помощи пояса-смертника. Дома у задержанных была обнаружена взрывчатка, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.