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Французские власти задержали четырех человек, планировавших теракт в Париже


Французские власти задержали четверых человек в ходе антитеррористической операции во французском департаменте Эро на юге страны, сообщает телеканал M6.

По данным телеканала, антитеррористическая служба Франции провела в пятницу утром в городе Монпелье операцию, среди задержанных есть 16-летняя девушка. Ячейка планировала совершить теракт в Париже в месте скопления туристов при помощи пояса-смертника. Дома у задержанных была обнаружена взрывчатка, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 



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