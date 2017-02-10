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Японский рекордсмен за минуту щелкнул пальцами 296 раз


Японский студент Сатоюки Фудзимура (Satoyuki Fujimura) сумел за минуту щелкнуть пальцами 296 раз и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство UPI.

Рекорд был установлен во время телешоу Tantei! Knightscoop в присутствии официального судьи Гиннесса. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.

Фудзимура утверждает, что научился щелкать пальцами у своей матери, когда был подростком.



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