Японский рекордсмен за минуту щелкнул пальцами 296 раз

Японский студент Сатоюки Фудзимура (Satoyuki Fujimura) сумел за минуту щелкнуть пальцами 296 раз и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство UPI.

Рекорд был установлен во время телешоу Tantei! Knightscoop в присутствии официального судьи Гиннесса. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.

Фудзимура утверждает, что научился щелкать пальцами у своей матери, когда был подростком.