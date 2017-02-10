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Медведев назвал работу по укреплению ЕврАзЭС приоритетом для российской дипломатии


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте правительства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Безусловным приоритетом является скоординированная работа по укреплению Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Раскрытию потенциала экономической интеграции будет способствовать продвижение инициативы по формированию Большого Евразийского партнерства с участием государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в телеграмме.

 

 

 



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