На 9-ом съезде ППА председателем партии был избран Гагик Царукян

На включенных в повестку 9-го съезда партии «Процветающая Армения» выборов председателя ППА была выдвинута лишь кандидатура Гагика Царукяна.

По сообщению «Арменпресс», Гагик Царукян был избран на должность председателя партии единогласно.

“Я взволнован подобным доверием. Гагик Царукян действует не ради должности или положения. Поэтому Бог открывает перед ним двери”, - заявил в своем выступлении Царукян, добавив, что шаг за шагом будет добиваться развития страны.