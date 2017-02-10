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На 9-ом съезде ППА председателем партии был избран Гагик Царукян


На включенных в повестку 9-го съезда партии «Процветающая Армения» выборов председателя ППА была выдвинута лишь кандидатура Гагика Царукяна.

По сообщению «Арменпресс», Гагик Царукян был избран на должность председателя партии единогласно.
Я взволнован подобным доверием. Гагик Царукян действует не ради должности или положения. Поэтому Бог открывает перед ним двери”, - заявил в своем выступлении Царукян, добавив, что шаг за шагом будет добиваться развития страны.



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