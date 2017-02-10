Ваграм Багдасарян уверяет, что в пропорциональном списке РПА будут исключительно политические лица

Руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян призывает все участвующие в предстоящих выборах в Национальное собрание РА политические силы включить в свои пропорциональные списки политизированных лиц. По сообщению «Арменпресс», в беседе с журналистами в рамках брифинга в Национальном собрании Ваграм Багдасарян заверил, что пропорциональный список РПА войдут исключительно политические лица.

“Мы переходим к новой системе управления, и в этих условиях не только политические силы должны быть бдительными в составлении пропорциональных списков, но и выдвигаемые по рейтинговой процедуре лица должны понимать, к чему они идут”, - заяил Багдасарян.

Он добавил, что оценки включенным в территориальные списки лицам должна давать общественность. По словам Багдасаряна, общественность должна быть начеку и голосовать за тех лиц или политические силы, с которыми она связывает будущее Армении.

Депутат прокомментировал и разговоры о том, что некоторые республиканцы в преддверие выборов начали раздавать предвыборные взятки. Он подчеркнул, что категорически против подобных явлений, призвав граждан в подобных случаях сразу же заявлять об этом и пообещав, что за этим последует соответствующая реакция.

Багдасарян не ответил на вопрос о том, кто возглавит на предстоящих парламентских выборах список РПА, посоветовав еще немного потерпеть.

Парламентские выборы в Армении состоятся 2 апреля 2017 года. Заявки на участие в выборах в Национальное собрание РА партии и альянсы должны подать в Центральную избирательную комиссию Армении до 16 февраля, а территориальные и пропорциональные списки – с 16 по 26 февраля. Предвыборная гонка стартует 5 марта.