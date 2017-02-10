АНК прекратил сбор подписей в пользу обсуждения в КС вопроса переноса дня выборов

Парламентская фракция АНК прекращает сбор подписей, инициированный с целью обсуждения в Конституционном суде Армении вопроса переноса дня предстоящих парламентских выборов РА. Об этом, по сообщению «Арменпресс», во время брифинга в Национальном собрании РА сообщил журналистам руководитель фракции АНК Левон Зурабян.

Он отметил, что удалось собрать лишь 19 из 27 необходимых подписей.

“Не следует ожидать, что к сбору подписей присоединятся новые лица, поскольку мы инициировали данный процесс несколько дней назад, и если бы были желающие подписаться, мы бы уже собрали необходимое количество подписей”, - заявил Зурабян.

Он сообщил, что форму об обсуждении в КС переноса дня выборов дня выборов подписали все депутаты АНК, 3 депутата из фракции ППА, 2 – из “Наследия”, все 5 депутатов от партии “Консолидация” и два независимых депутата – Эдмон Марукян и Хачатур Кокобелян.

Зурабян добавил, что данный процесс выявил истинное лицо тех, кто считает себя оппозицией, однако в нужный момент, когда необходима их поддержка инициативе оппозиции, они отступают.

В первый день стартовавшей 6 февраля четырехдневки парламентская фракция АНК заявила о начале сбора подписей с целью обсуждения в Конституционном суде Армении вопроса переноса дня предстоящих парламентских выборов РА. Несмотря на то, что руководитель фракции ППА Наира Зограбян заявила о том, что ППА поддержит инициативу АНК, к сбору подписей присоединились лишь три депутата от данной партии – Наира Зограбян, Ваге Энфиаджян и Микаел Мелкумян.