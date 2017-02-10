Иран даст решительный ответ на все звучащие в его адрес угрозы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани на многотысячном митинге в Тегеране по случаю 38-й годовщины победы иранской исламской революции.

"Все те политики, которые недавно пришли к власти, в частности в США, должны уяснить, что с Ираном следует разговаривать в уважительном тоне. Те, кто будет использовать в отношении Исламской Республики язык угроз, пожалеют об этом. Иранский народ даст решительный ответ на любые угрозы. Тот, кто с такими угрозами, в том числе в адрес иранских вооруженных сил, выступает, должен знать, что наш народ един и будет стойко противостоять всем брошенным ему вызовам, в том числе политике разжигания войны", - заявил иранский президент, выступая на главной столичной площади "Азади" ("Свобода").

Основная часть его выступления была посвящена экономическим достижениям ИРИ. Роухани привел показатели по увеличению нефте- и газодобычи, росту ВВП, сокращению инфляции, темпам дорожного и жилищного строительства. "По производству электроэнергии Иран вышел на первое место в регионе и 14-е место в мире", - особо отметил он.

10 февраля по всему Ирану проходят массовые манифестации по случаю годовщины победы в стране в 1979 году исламской революции. Торжества начались 31 января. 38 лет назад в этот день в Иран из многолетней ссылки вернулся лидер антимонархического движения аятолла Рухолла Мусави Хомейни. 10 февраля было объявлено о свержении шахского режима и победе исламской революции.







