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Двуногого робота без туловища показали на видео


Инженеры Университета штата Орегон (США) представили двуногого робота Cassie. Видео доступно на сайте вуза.

В отличие от модели предыдущего поколения ATRIAS, продемонстрированной два года назад, новое человекоподобное автоматическое устройство имеет две ноги, но лишено рук, туловища и головы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. Из-за высокой скорости перемещения специалисты предлагают использовать Cassie для оперативной доставки грузов в экстремальных условиях и спасательных работах.



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