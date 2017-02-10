Двуногого робота без туловища показали на видео

Инженеры Университета штата Орегон (США) представили двуногого робота Cassie. Видео доступно на сайте вуза.

В отличие от модели предыдущего поколения ATRIAS, продемонстрированной два года назад, новое человекоподобное автоматическое устройство имеет две ноги, но лишено рук, туловища и головы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. Из-за высокой скорости перемещения специалисты предлагают использовать Cassie для оперативной доставки грузов в экстремальных условиях и спасательных работах.