Гагик Царукян реализует свое конституционное право: Ваграм Багдасарян

Каждый гражданин имеет конституционное право занимать свою позицию в политическом поле. Об этом, по сообщению «Арменпресс», в беседе с журналистами в Национальном собрании Армении заявил руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян, комментируя решение Гагика Цаукяна о возвращении в политику и бытующем мнении, что Царукян будет выступать с оппозиционных позиций.

“Им решать, с каких позиций выступать. Я даже не представляю, с каких позиций им еще выступать, если не с оппозиционных. В любом случае, они сами должны выбирать свой путь”, - заявил Багдасарян.

Он согласился с мнением, что от политики Гагика Царукяна отстранил лидер РПА Серж Саргсян. Багдасарян подчеркнул, что в свое время они дали свою оценку всем имеющим место явлениям.

“Теперь они конституционным путем реализуют свое право. Прежде была другая ситуация. Они вышли на улицу, делали революционные призывы и говорили о проведении внеочередных выборов. Если после предстоящих выборов они решат пойти по другому пути, мы представим свою оценку”, - уточнил Багдасарян.

Основатель ППА Гагик Царукян заявил о своем возвращении в политику, а также об участии в предстоящих парламентских выборах в формате широкого альянса. 10 февраля состоится съезд ППА, в ходе которого планируется подписание меморандума о формируемом с другими политическими силами альянсе.