На любой спор, возникший в день голосования, надо откликнуться немедленно: международный эксперт

Организация прозрачных и справедливых выборов – наш общий долг. Как передает «Арменпресс», об этом на семинаре по улучшению процедур решения споров в ходе избирательных процессов сказал международный эксперт Джон Харди Янг.

В рамках программы «Укрепление возможностей органов избирательного администрирования» 10-го февраля в Ереване прошел «Семинар по улучшению процедур решения споров в ходе избирательных процессов».

«Важна работа наблюдателей. Надо сделать так, чтобы выборы прошли справедливо, и голос каждого был бы услышан. На любой спор, возникший в день голосования, надо откликнуться немедленно: это обязаны делать все – члены комиссии, гражданское общество. Все вопросы надо решить на месте, в реальном масштабе времени. Подход должен быть, как если бы в доме был пожар – его надо загасить сразу, а не через 2 дня»,- сказал международный эксперт Джон Харди Янг.

На замечание о том, что ИК очень сложный, что может дать возможность для злоупотреблений, эксоерт сказал, что несмотря на формальности, процесс выборов простой, и в ИК четко указано, что возникающие на местах проблемы должны решаться немедленно.

«Законодатели усовершенствуются с каждым днем. Да в ИК есть сложности, однако, уверен, что со временем они сгладятся. Подсчет голосов должен отражать волю народа. Организация прозрачных и справедливых выборов – наш общий долг. Злоупотребления неприемлемы. Будем надеяться, что наличие видеокамер снизит их возможность»,- сказал международный эксперт Джон Харди Янг.

Председатель ЦИК Мукучян рассказал об изменениях в ИК Армении, уточнены некоторые технические организационные моменты.

«Все это требует осведомленности, обсуждений. Именно к этому мы приглашаем гражданское общество, политические силы, активистов, чтобы подробно представить все эти вопросы, и это мероприятие – одно из них»,- сказал он. Он сказал, что уже разработано Руководство для членов избирательного процесса, в котором есть подробные указания и разъяснения по всем вопросам избирательного процесса.

В рамках программы «Укрепление возможностей органов избирательного администрирования» 10-го февраля в Ереване прошел «Семинар по улучшению процедур решения споров в ходе избирательных процессов». Семинар организован ЦИК Армении при финансировании посольства Великобритании.