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Международный конгресс по гидроэнергетике пройдет в Тбилиси


Международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. Каспий и Центральная Азия» пройдет 15-16 февраля в Тбилиси. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузия в компании Vostock Capital.

"Международный конгресс – это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и обновления гидроэлектростанций в регионе", — заявили в компании-организаторе конгресса. В ходе мероприятия будут представлены более 40 проектов нового строительства и ремонта как крупных, так и средних и малых ГЭС в Турции, Армении, Грузии, Азербайджане, Иране, России, Таджикистане и Киргизии. Инициаторы проектов смогут возможности сотрудничества с международными организациями.

 

 



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