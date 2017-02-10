Международный конгресс по гидроэнергетике пройдет в Тбилиси

Международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. Каспий и Центральная Азия» пройдет 15-16 февраля в Тбилиси. Как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузия в компании Vostock Capital.

"Международный конгресс – это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и обновления гидроэлектростанций в регионе", — заявили в компании-организаторе конгресса. В ходе мероприятия будут представлены более 40 проектов нового строительства и ремонта как крупных, так и средних и малых ГЭС в Турции, Армении, Грузии, Азербайджане, Иране, России, Таджикистане и Киргизии. Инициаторы проектов смогут возможности сотрудничества с международными организациями.