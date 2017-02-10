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Из Душанбе в Ташкент вылетел первый за 25 лет самолет


После 25-летнего перерыра из Душанбе в Ташкент отправился первый пассажирский самолет, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" сообщили, что самолет выполнил технический рейс, а регулярные полеты возобновятся с 20 февраля.

Планируется также организовать рейсы и в другие города Узбекистана.

С конца марта число рейсов увеличится до двух, полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Между двумя бывшими советскими республиками до сегодняшнего дня не было воздушного и автобусного пассажирского сообщения.

Прямые перелеты между Таджикистаном и Узбекистаном были прекращены в 1993 году в связи с обострением политических отношений.

Между странами по-прежнему действует визовый режим.

 

 

 



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