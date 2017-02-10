Комитет Ай Дата призывает осудить блокаду НКР со стороны Азербайджана

Комитет Ай Дата призывает проживающих в Соединенных Штатах армян посоветовать своим конгрессменам осудить погромы армян Сумгаита, Кировобада и Баку, организованные властями Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте Комитета.

Комитет советует присоединиться к кампании и призвать сенаторов и членов Палаты представителей выступить с заявлением, осуждающим организованные Азербайджаном погромы, блокаду Нагорного Карабаха и рост напряженности.