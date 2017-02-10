Опрос: Макрон остается самым популярным политиком Франции

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон продолжает лидировать в рейтинге наиболее популярных политиков страны, а Франсуа Фийон на фоне скандала в окружении экс-премьера скатился с третьего на 18-е место, свидетельствуют данные опроса компании Elabe для газеты Echos и радиостанции Radio Classique.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, газета отмечает, что Макрон, который намерен участвовать в выборах президента в качестве лидера центристского движения "Вперед", стал единственным из политиков, деятельность которого одобряют более 40% опрошенных. На втором месте с 37% голосов респондентов находится кандидат на пост президента от социалистов Бенуа Амон, третье место занял представитель "Левого фронта" Жан-Люк Меланшон (35%).

В то же время популярность Фийона за один месяц упала на 13 процентных пунктов – до 22%, и сейчас он уступает не только лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен (28%), но и ее племяннице Марион Марешаль-Ле Пен, которую поддержали 24% французов.

AP Photo/ Michel Euler