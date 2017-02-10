Burberry оставил моделей в поле

Британский модный дом Burberry представил 10-секундное видеопревью новой февральской коллекции одежды. Ролик опубликован на YouTube. Вещи покажут в рамках Недели моды, которая пройдет в Лондоне в конце февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В съемках приняли участие модели Эмбер Уиткомб и Том Фул. По сюжету, они гуляют по пустынному полю одетые в однотонные простые вещи: плащ, свитер, брюки и блузку.

Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году.